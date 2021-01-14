Эрдоган: Турция не собирается просить разрешения США вновь купить С-400

https://static.news.ru/photo/d80878b0-5725-11eb-8012-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Анкара в конце января 2021 года собирается обсудить с Москвой покупку второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 производства РФ, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Политик отметил, что не собирается спрашивать разрешения США приобрести данные комплексы у РФ.

Наши шаги по национальной обороне никакая страна не будет определять, они полностью зависят от наших собственных решений. По первому полку С-400 вопрос решён, сейчас продолжается работа по вопросу второй партии <...> Не знаю, что скажет [избранный президент США Джо] Байден, но мы в любом случае ни от кого не будет брать никаких разрешений, — цитирует Эрдогана его официальный аккаунт в социальной сети Twitter.

Milli Saraylar Ä°daresi BaÅkanlÄ±ÄÄ± Resim Heykel MÃ¼zesi Restorasyon SonrasÄ± AÃ§Ä±lÄ±Å ProgramÄ± https://t.co/sLpwmW8RA7 — Recep Tayyip ErdoÄan (@RTErdogan) January 15, 2021

Кризис в отношениях между Вашингтоном и республикой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от партнёра по НАТО купить комплексы Patriot вместо C-400. Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника новых американских истребителей F-35. Накануне руководитель турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что его страна готова приобрести С-400 у РФ при условии передачи технологий.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока, писал NEWS.ru. По его словам, Альянс в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 готовы к вводу в эксплуатацию в Турции. Об этом заявил руководитель турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир.