Эксперт назвал оружие, защищающее РФ от удара США через Северный полюс

https://static.news.ru/photo/f9861c98-b321-11ea-960d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Россия надёжно защищена от атак стратегической авиации Соединённых Штатов через Северный полюс современными комплексами противовоздушной обороны, однако группировку надо усиливать из-за возросшей активности стран Североатлантического альянса в Арктике. Такого мнения придерживается главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

РФ предпринимает меры, особенно в последние годы, по усилению группировки сил и средств противовоздушной обороны Северного флота, — рассказал РИА Новости военный эксперт.

Он уточнил, что на Северном флоте сформированы дивизии с зенитно-ракетными системами С-400 и модернизированными С-300, которые развёрнуты на Новой Земле, в Тикси и других приарктических территориях. На вооружении Северного флота также имеются зенитно-ракетные комплексы «Тор», основная группировка которых размещена на Кольском полуострове. В конце 2019 года был заключён контракт на сумму 100 млрд рублей до 2027 года с приоритетной поставкой этих комплексов в арктический регион. Кроме того, на арктических рубежах РФ находятся новые радиолокационные станции «Небо-М», способные за сотни километров обнаруживать любые воздушные цели и выдавать целеуказание.

Коротченко пояснил, что российские планы по освоению Арктики и Северного морского пути вызывают неприятие США, поэтому, поэтому схемы воздушной войны с РФ будут совершенствоваться.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя участившиеся полёты стратегических бомбардировщиков Соединённых Штатов в Арктике, заявил, что кратчайшее расстояние между РФ и США преодолевается через Северный полюс. Именно по этому направлению Вашингтон прорабатывает нанесение ударов по России.

Он подчеркнул, что Вашингтон уже более 70 лет прорабатывает арктический маршрут в качестве наиболее перспективного для атаки. Вашингтон нашёл в арктическом маршруте альтернативную возможность доставки средств поражения до стратегически, политически и экономически важных районов Центральной России, Урала и Сибири. Советский Союз прикрыл северное направление средствами ПВО, и тогда Соединённые Штаты сделали ставку на крылатые ракеты, которые стратегические бомбардировщики могут выпустить до попадания в зону поражения советских (а теперь российских) средств противовоздушной обороны.

Он также отметил, что действия по отражению этой угрозы отрабатывают и российские лётчики. Стратегической авиации РФ есть чем достойно ответить США.

Между тем утверждённые президентом РФ Владимиром Путиным «Основы государственной политики России в Арктике на период до 2035 года» провозглашают главными задачами предотвращение силовых сценариев в отношении России в этом регионе, повышение боевых возможностей страны, а также сохранение боевого потенциала вооружённых сил.

6 июня Путин поменял военно-административное деление страны. Согласно его указу, Северный флот с 1 января 2021 года фактически получит статус военного округа, писал NEWS.ru.