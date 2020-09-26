Чехия оснастит свои вооружённые силы израильскими системами ПВО

https://static.news.ru/photo/139f62da-0028-11eb-8a95-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ASEAN.M.F

Чехия купит для своих вооружённых сил израильские системы противовоздушной обороны производства компании Rafael.

Благодарим чешское правительство за их партнёрство и решение оснастить свои вооружённые силы израильскими системами ПВО. Это ещё один важный шаг в укреплении отношений в области безопасности между нашими странами. Это также отличная новость для оборонной промышленности Израиля в этот трудный период, — цитирует РИА Новости заявление израильского министра обороны Бени Ганца.

Речь идёт о закупке SPYDER, ракетной системы быстрого реагирования класса «земля — воздух», предназначенной для противодействия различным воздушным угрозам, включая самолёты, вертолёты и беспилотники. SPYDER включает в себя радиолокационную систему производства Elta дочерней компании Israel Aerospace Industries.

Решение приобрести израильские системы ПВО Министерство обороны Чехии приняло на основе тендера, который длился несколько лет. Израиль был выбран в качестве единственного поставщика для проекта, а ожидаемое соглашение между министерствами обороны стран оценивается в сотни миллионов долларов.

Ранее премьер-министр Румынии Людовик Орбан на военной базе Капу Мидия принял участие в церемонии получения ракетно-зенитной системы Patriot. О том, что Румыния обратилась к США с запросом на закупку комплексов ПВО, стало известно ещё в апреле. Тогда СМИ сообщили, что в планы румынского правительства входит создание интегрированной системы противовоздушной обороны, куда помимо Patriot войдут ещё шесть американских истребителей F-16.

Румыния намерена за 10 лет переоснастить армию и усилить её потенциал. Ракетный комплекс Patriot Орбан назвал системой, показавшей «исключительные результаты в боевых действиях». Румыния, по его мнению, окажется в большей безопасности, имея на своей территории эти системы ЗРК, писал NEWS.ru.