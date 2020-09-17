США поставили в Румынию ЗРК Patriot

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Премьер-министр Румынии Людовик Орбан на военной базе Капу Мидия принял участие в церемонии получения ракетно-зенитной системы Patriot. О том, что Румыния обратилась к США с запросом на закупку комплексов ПВО стало известно ещё в апреле.

Тогда СМИ сообщили, что в планы румынского правительства входит создание интегрированной системы противовоздушной обороны, куда, помимо Patriot, войдут ещё шесть американских истребителей F-16.

Я счастлив присутствовать при историческом моменте, когда на территорию Румынии попала первая система ракет Patriot. Румыния ясно дала понять, что она выбрала быть членом НАТО, быть стратегическим партнёром США, быть страной членом ЕС, — цитирует РИА Новости Орбана.

Он также отметил, что Румыния намерена за 10 лет переоснастить армию и усилить её потенциал. Ракетный комплекс Patriot Орбан назвал системой, показавшей «исключительные результаты в боевых действиях». Румыния, по его мнению, окажется в большей безопасности, имея на своей территории эти системы ЗРК.

Как писал NEWS.ru, министры обороны Украины и Румынии подписали временное межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Соглашение закладывает правовую базу для сотрудничества в этой сфере, упрощает процедуру закупок, а также позволяет расширить двустороннее партнёрство, направленное на укрепление безопасности в Черноморском регионе.