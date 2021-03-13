Британцев уличили в «паллиативной» помощи своему танку «Челленджер-2»

Британский основной боевой танк (ОБТ) «Челленджер-2» в нынешнем имеет несколько критических изъянов. От них невозможно избавиться в рамках сегодняшней платформы. Например, устаревшее орудие малоэффективно против других современных ОБТ, однако заменить «Челленджер» нечем, поэтому Лондон планируют «паллиативные» мероприятия модернизации, считает военный эксперт, главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский.
Эти недостатки невозможно изжить в рамках нынешней платформы. Но заменить его нечем, поэтому британцы планируют паллиативные мероприятия модернизации, — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что если ОБТ оборудован устаревшим нарезным орудием калибра 120 миллиметров, позволяющим применить боеприпасы с недостаточным воздействием на сильно защищённые цели. Аналитик отметил, что в данном аспекте «Челленджер-2» проиграет не только российским гладкоствольным пушкам калибра 125 миллиметров, способным применять управляемые снаряды, но и большинству иностранных аналогов, пишет РИА Новости. По его словам, ещё одной проблемой танка является устаревшая система управления огнем, в которой, например, отсутствует привычный обычный для современных ОБТ автомат сопровождения цели.