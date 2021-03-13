Британцев уличили в «паллиативной» помощи своему танку «Челленджер-2»

В Британии заявили, что у армии страны нет шансов на успех в случае гипотетического танкового сражения с Россией. Как считает военный эксперт Алексей Леонков, такие опасения обоснованы, поскольку Соединённое Королевство сейчас находится на задворках гонки вооружений.

Он заметил, что военный бюджет Великобритании должен вырасти до $80 млрд, и если это произойдёт, то все статьи расходов будут профинансированы. Это, по его словам, касается, в частности, модернизации танков...