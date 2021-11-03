Борисов: Россия обладает полным спектром беспилотников
Ксения Голуб
Ксения Голуб
14:16, 07 ноября 2021
Интеллектуальный барражирующий комплекс ZALA-ЛанцетФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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У России имеются в распоряжении все типы беспилотных аппаратов, среди них есть летательные, сухопутные и надводно-подсводные устройства, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в рамках программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Нам действительно есть, чем уже гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние 10 лет. Мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств, — отметил Борисов.
По словам политика, работа в этом направлении ведётся очень активно.
Это очень устойчивый тренд, это будущее развития вооруженных сил, — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Ираке произошла попытка покушения на премьер-министра Мустафу аль-Каземи. На резиденцию главы правительства было совершено нападение с помощью беспилотников, пострадало 10 человек.