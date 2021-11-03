Борисов: Россия обладает полным спектром беспилотников

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В американском издании National Interest (NI) появилась статья, где оцениваются экспортные возможности российской авиации. Её автор, эксперт Марк Эпископос, рассуждает об «агрессивной стратегии Кремля по экспорту вооружений» на фоне передачи в серийное производство новейшего самолёта-разведчика А-50У — разработки Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева.

A-50У является модернизацией советского самолёта A-50, бортового самолёта радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Один из многих вариантов Ил-76, выпущенных в 1980-е годы, А-50 оснащён радиолокационной системой наблюдения «Лиана», которая позволяла...