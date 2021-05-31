Боевой дрон впервые сам принял решение атаковать человека

https://static.news.ru/photo/d3020fec-c215-11eb-a951-96000091f725_660.jpg Фото: STM/youtube.com

Боевой беспилотный летательный аппарат атаковал людей, находясь в полностью автономном режиме. Об этом сообщает издание New Scientist.

Авторы материалы ссылаются на отчёт экспертов Совета Безопасности ООН по Ливии. По данным этих специалистов, в марте 2020 года произведённый в Турции боевой дрон Kargu-2 самостоятельно выследил цель — человека — и принял решение об атаке. Это произошло в ходе одного из столкновений между правительственными силами Ливии и войсками под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

В момент нанесения удара БПЛА не получал никаких команд от оператора, подчёркивается в статье. Не сообщается, выжил ли атакованный дроном человек.

Ранее российские военнослужащие испытали в Сирии уникальную технологию наведения ударных дронов «Иноходец». Метод включал в себя использование модернизированного комплекса разведки, управления и связи «Стрелец-М».