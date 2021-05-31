Боевой дрон впервые сам принял решение атаковать человека

Боевой беспилотный летательный аппарат атаковал людей, находясь в полностью автономном режиме. Об этом сообщает издание New Scientist.
Авторы материалы ссылаются на отчёт экспертов Совета Безопасности ООН по Ливии. По данным этих специалистов, в марте 2020 года произведённый в Турции боевой дрон Kargu-2 самостоятельно
В момент нанесения удара БПЛА не получал никаких команд от оператора, подчёркивается в статье. Не сообщается, выжил ли атакованный дроном человек.
Ранее российские военнослужащие испытали в Сирии уникальную технологию наведения ударных дронов «Иноходец». Метод включал в себя использование модернизированного комплекса разведки, управления и связи «Стрелец-М».