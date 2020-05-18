Боеспособность Су-34 оценили в Китае

https://static.news.ru/photo/692bd04c-9991-11ea-9810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокий уровень боеспособности является отличительной чертой российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Его исключительной возможностью можно считать возможность атаковать наземные цели.

Такую характеристику истребителю дали эксперты издания «Хуаньцю шибао». Они подчеркнули, что самолёт также обладает хорошей манёвренностью, высокой скоростью и мощным арсеналом для уничтожения целей.

В условиях боя, считают китайские эксперты, Су-34 может избавиться от преследующего его самолёта противника с помощью «кобры», фигуры высшего пилотажа. Она же поможет «обмануть» РЛС, способную выбирать движущиеся цели.

«Утиный клюв» истребителя даёт возможность разместить собственную более эффективную РЛС с большим диаметром действия, говорится в статье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственные испытания истребителей пятого поколения Су-57 вступили в завершающую фазу. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Как рассказал он, боевые машины проходят «многочисленные жёсткие испытания», сейчас в их активе уже более 3500 полётов. Су-57 подтвердил практически все требования тактико-технического задания в полном объёме, отметил Борисов.