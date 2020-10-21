Анкара не собирается интегрировать С-400 в структуру управления НАТО

https://static.news.ru/photo/552ed9be-1438-11eb-8589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, которые Турция купила у России, будут использоваться независимо от системы НАТО, заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

С-400 не будут интегрированы в инфраструктуру командного управления НАТО. Они будут задействованы независимо, — цитирует чиновника телеканал TRT.

Кроме того, по словам главы ведомства, наличие у Анкары российских С-400 не значит «отдаления» Турции от НАТО. Республика всё ещё согласна приобрести у Вашингтона ЗРК Patriot на выгодных для себя условиях.

Кроме того, российское оружие становится главным инструментом устрашения в спорах между Турцией и Грецией. Греческие ресурсы сообщили о готовности Афин организовать первые за семь лет учебные стрельбы из российских расчётов ЗРС С-300, которые находятся на острове Крит. Подобную задумку называют ответом на расширение Турцией зоны поисково-спасательных работ в Средиземном море, однако в действительности таким образом греки могут реагировать на недавние стрельбы ЗРС С-400, которые произвела турецкая сторона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вооружённые силы Греции готовятся провести учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса российского производства С-300 на Крите. Это будет второй случай использования этого оружия. Оно появилось на острове 22 года назад.