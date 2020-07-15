Анкара и Москва продолжают переговоры по поставкам С-400

https://static.news.ru/photo/0ad1eca4-c6a3-11ea-85b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Турецко-российский диалог по вопросу поставок второго полка зенитных ракетных систем С-400 продолжается. Об этом заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

Он отметил, что двусторонние отношения развиваются во всех областях и сотрудничество в оборонной промышленности играет важную роль в них.

Переговоры между компетентными ведомствами двух государств продолжаются, — цитирует дипломата ТАСС.

Посол также призвал не обращать внимания на спекуляции по данному вопросу, а за разъяснениями порекомендовал обращаться к официальным лицам обеих стран.

Контракт на поставку ЗРС С-400 «Триумф» был залючён между Москвой и Анкарой в 207 году. Поставки начались в июле 2019 года. Турция стала первой страной НАТО, купившей у РФ эти системы, что вызвало негативную реакцию всего Альянса, и в частности США.

Ранее NEWS.ru писал, что американский сенатор Джон Тьюн предложил выкупить у Турции продать С-400 США. По его словам, сделка будет способствовать разрешению противоречий между Вашингтоном и Анкарой.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение сенатора беспринципным и циничным. По его мнению, в Анкаре также понимают, что даже гипотетическое обсуждение такой сделки с Вашингтоном может отразиться на отношениях Турции с Россией и привести к подрыву доверия в рамках стратегического партнёрства.