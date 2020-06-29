В США намерены выкупить у Турции российские С-400

https://static.news.ru/photo/f70374c2-ba5e-11ea-8e68-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

США и Турция могут выйти из тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Для этого Вашингтону следует выкупить у Анкары российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

Соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год предложил сенатор Джон Тьюн, сообщает Defense News. Издание отмечает, что приобрести С-400 предлагается за счёт бюджета сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения.

Другой член Конгресса США Джим Риш предложил жёсткую поправку, которая предусматривает введение против Турции санкций через 30 дней после вступления данного закона в силу. В Defense News сомневаются, что предложенные поправки будут утверждены.

Соглашение между Россией и Турцией о поставке четырёх дивизионов С-400 «Триумф» за $2,5 млрд подписано в сентябре 2017 года. Поставки начались в июле 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по мере ослабления карантинных мер на первый план турецкой повестки дня возвращается проблема российских С-400, введение в эксплуатацию которых было отложено из-за пандемии. Бывший депутат парламента Турции и старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократии Айкан Эрдемир пояснил NEWS.ru, что в Анкаре страх перед потенциально возможными санкциями США за активизацию С-400 слишком велик.