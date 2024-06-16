«Жестокое убийство»: Захарова о гибели корреспондента NEWS.ru Захарова назвала гибель журналиста Цицаги тяжким преступлением киевского режима

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Гибель корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги в ДНР является еще одним тяжким преступлением «бандеровского режима», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что виновные в смерти журналиста не уйдут от наказания. Сообщение дипломата опубликовано на сайте ведомства.

Жестокое убийство Н. Цицаги — еще одно тяжкое преступление бандеровского режима, на совести которого многочисленные жизни мирных граждан. Уверены, что виновные понесут заслуженное наказание, — говорится в заявлении Захаровой.

Она обратила внимание, что за прошедшую неделю это была вторая целенаправленная атака ВСУ на сотрудников СМИ. Захарова напомнила, что 13 июня также под обстрел дронов попала съемочная группа канала НТВ, в результате чего погиб оператор Валерий Кожин, а корреспондент Алексей Ивлиев получил тяжелые ранения.

Представитель МИД РФ добавила, что Россия требует соответствующего реагирования от профильных международных организаций и структур, особенно ЮНЕСКО. Захарова указала, что они обязаны незамедлительно осудить хладнокровное убийство журналистов.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что следователи установят всех причастных к смерти военного корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, погибшего из-за обстрела ВСУ Угледара. Представители ведомства также назвали случившееся убийством.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в свою очередь призвал наградить журналиста орденом Мужества. По его словам, Цицаги отдал жизнь за Родину.