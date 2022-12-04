«Замучаются пыль глотать»: Володин предостерег уехавших бизнесменов Володин заявил, что уехавшие бизнесмены обязаны России

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Западные страны отбирают у российских бизнесменов их активы и арестовывают их, и тем придется «глотать пыль», чтобы все вернуть, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его мнению, предприниматели не должны уезжать из России и обязаны развивать свою страну, поскольку именно здесь они смогли реализовать себя.

Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих. В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш президент Владимир Путин: что все, кто хранит активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства. <...> Надо развивать свою страну — Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем, — заявил Володин.

Спикер Госдумы считает, что только ведя деятельность в России можно сохранить и деньги, и совесть.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что полиция Лондона задержала сооснователя компании «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. По данным агентства, причиной задержания стало подозрение в нарушении возложенных на него санкций. Как сообщил собеседник ТАСС, Фридман был отпущен под залог.

До этого британское национальное агентство по борьбе с преступностью (National crime agency, NCA) отчиталось о задержании 58-летнего российского бизнесмена, при этом его имя названо не было. Как сообщало NCA, неназванного 58-летнего российского бизнесмена подозревают в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью лжесвидетельства.

Между тем сам Фридман заявил, что с ним все в порядке и в выходные он встречается с друзьями.