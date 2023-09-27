Замглавы МИД РФ обсудил ситуацию с детьми на Украине с представителем ООН

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Вершинин

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке со спецпредставителем генсека всемирной организации Вирджинией Гамбой ситуацию с детьми на Украине, сообщает постпредство России при ООН. Также дипломаты обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в сфере предотвращения нарушений в отношении детей сторонами вооруженных конфликтов в различных регионах мира.

Подтверждена важность принятия всеми вовлеченными сторонами практических мер по эффективной защите несовершеннолетних и соблюдения универсальных норм международного гуманитарного права. Вершинин привлек внимание к вопиющим случаям нарушений в отношении детей украинской стороной, в первую очередь на территории новых российских регионов, — отмечается в сообщении.

В мае этого года Вирджиния Гамба приезжала в Россию, где встречалась с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Тогда также обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения безопасности детей в ходе украинского конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша обосновать заявления о «краже» украинских детей РФ. Глава российской дипломатии подчеркнул, что фамилии живых несовершеннолетних «давным-давно всем показали» и ждут близких, которые подтвердят родственные связи и немедленно заберут своего ребенка. При этом глава МИД отметил, что среди эвакуированных в основном те, кто жил в детских домах.