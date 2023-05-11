В российском законодательстве об иноагентах появится категория «третьи лица», заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на сессии «Защита национальных интересов при формировании и развитии гражданского общества» на XI Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, которые приводит ТАСС, инициативу уже поддержал депутатский корпус.
Законодательная деятельность (в области законодательства об иноагентах. — NEWS.ru) продолжается, и мы также решили использовать режим профилактики закона, — сказал Свириденко.
По его словам, законопроект будет касаться любых третьих лиц, которые не являются иноагентами и не аффилированы с иноагентами, но как третьи лица могут оказывать определенное влияние и помогать иноагентам нарушать закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Свириденко выразил надежду, что такой инструмент появится у Минюста. По словам политика, это позволит «предостерегать некоторое время» третьих лиц от помощи иноагентам, после чего им будет назначаться штраф.
Замминистра также отметил, что попасть в реестр можно не только за иностранное финансирование.
Существуют и другие, не менее эффективные способы поддержки иностранными интересантами своих «агентов влияния»: предоставление методической и организационной помощи, площадок в СМИ, «раскрутка» в информационном пространстве, техническое оснащение и многое другое, — сказал он.
Ранее Свириденко заявил, что российское законодательство об иноагентах более прозрачное и менее жесткое, чем американское. Кроме того, по его словам, нормативно-правовые акты РФ более «сбалансированны».