Захарову умилили западные обвинения России в «перекройке» карты Европы Захарова уличила Запад в лицемерии из-за обвинений РФ в «перекройке» карты Европы

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Аргументы Запада о том, что Россия решила «перекроить карту Европы», умиляют, такое мнение в своем Telegram-канале выразила представитель МИД России Мария Захарова. Она считает, что особенно странно подобный тезис выглядит в Германии.

Смешно, что с этим тезисом выступают в Германии, которая имеет нынешние границы исключительно благодаря их «перекройке» в конце 80-х годов XX века. <...> В 1980-е мы поняли немцев и пошли навстречу их стремлению. <...> Да и не Берлину заикаться о «перекраивании» границ — их исторический опыт вспоминать страшно, но и забывать его нельзя, — написала Захарова.

Дипломат также указала, что с этим же тезисом выступают страны Восточной Европы, многие из которых стали независимыми «исключительно благодаря „перекройке“ границ в последние десятилетия». По мнению Захаровой, такие государства, «наслаждаясь полученными привилегиями и забыв о морали и ответственности», не хотели знать, как чувствует себя народ, «пожертвовавший ради Европы очень многим в XX веке» и получивший за это разделение.

Им всем было на это плевать. А нам нет, — напомнила дипломат.

Захарова считает смешным, что эту же позицию «увязывают» с ситуацией на Украине, обретшей государственность благодаря «перекройке границ». Дипломат напомнила, что в первый раз это произошло в 1918 году, а затем спустя 70 лет.

Смешно слышать о «перекройке» границ из-за океана. После натовских бомбардировок Югославии, после поддержки «перекройки» Сербии и американской авантюры с «независимостью Косово», — отметила представитель МИД.

Захарова считает, что Западу надо определиться: «перекройка» границ — это хорошо или плохо. В случае если Европа начнет говорить, что «всё зависит от контекста», то более подходящего «контекста», нежели «постоянное притеснение национальных меньшинств по языковому и этническому признакам, закончившееся восьмилетним террором, найти сложно», уверена дипломат.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Кремль хочет «перекроить Украину под свои лекала». Он уверен, что попытки руководства РФ навязать Донбассу русский мир потерпят неудачу.