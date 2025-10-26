Захарова вспомнила курьезную историю о своем имени и Нью-Йорке Захарова рассказала, что в США ее имя назвали латиноамериканским

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как жительница Нью-Йорка назвала ее имя латиноамериканским, передает корреспондент NEWS.ru. Дипломат поделилась курьезной историей на международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством.

Я работала в Нью-Йорке <…>. И как-то раз покупаю что-то в магазине, даю карточку, продавщица молодая с крестом, <…> явно латиноамериканка, доброжелательно смотрит на меня и говорит: «Вы русская?» Я отвечаю: «Да, я русская». <…> И она говорит: «Почему у вас из русской из России латиноамериканское имя Мария?» — рассказала историю Захарова.

Дипломат отметила, что очень удивилась вопросу латиноамериканки и ее незнанию истоков истории о Деве Марии. Представитель МИД добавила, что этот случай наглядно демонстрирует последствия отсутствия просвещения.

Ранее Захарова отметила, что культура, искусство и наука не должны быть инструментами «мягкой силы», так как представляют самоценность. По ее словам, использовать эти сферы жизни в качестве инструмента влияния — неправильно.