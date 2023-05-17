Захарова сыронизировала после попытки Венгрии пригрозить Киеву статьей НАТО Захарова заявила о бессмысленности угроз Венгрии статьей НАТО Киеву

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Угрожать Украине пятой статьей НАТО, согласно которой подрыв нефтепровода «Дружба» будет считаться нападением на Венгрию и, следовательно, на альянс, не имеет смысла, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что Организация Североатлантического договора «руками разводит» и «делает вид, что так и было», когда речь идет об актах терроризма.

Угрожать киевскому режиму Североатлантическим альянсом, это как пугать ежа <...> лесными ягодами и грибами (я сегодня романтично настроена), — написала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что, по этой логике, на целый ряд стран НАТО напали, подорвав «Северные потоки» вместе с находящимся в них газом. Захарова указала, что после этого страны Альянса промолчали и не предприняли никаких действий, при том, что за полгода до инцидента президент США Джо Байден пообещал разрушить эту инфраструктуру.

Ранее венгерский эксперт по вопросам безопасности Дьердя Ногради предложил инициировать Пятую статью НАТО в отношении Киева за планы президента Украины Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба». Юрист и специалист по энергетике Мате Тота добавил, что такой акт немедленно приведет к резкому росту цен на нефть и топливо.

Ранее Washington Post сообщила, что президент Украины предлагал взять под контроль российские приграничные города, а также взорвать нефтепровод «Дружба». Издание со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщило, что такую инициативу Зеленский озвучил еще в феврале.