Раскрыта ложь Зеленского об использовании западного оружия WP: Зеленский планировал атаки территории РФ с помощью западного оружия

Фото: Rai Press Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский планировал нападения на территории России с помощью западных ракет дальнего радиуса действия, пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона. По информации издания, в документах американского военного ведомства присутствует переписка Зеленского с командованием ВСУ, в которой глава государства высказывался о возможности ударить по территории России. В статье также сообщается о намерениях Зеленского подорвать трубопровод «Дружба».

Полученные американской разведкой документы, включающие личную переписку президента Украины Владимира Зеленского с военным командованием, свидетельствуют о том, что Зеленский не оставляет идею поражать цели внутри границ России. В Киеве хотели использовать для этого ракеты дальнего радиуса действия, — сказано в публикации.

Предложение взорвать трубопровод, по которому нефть поставляется из РФ в Венгрию, Зеленский озвучил еще в феврале, следует из опубликованных документов.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что 12 мая Луганск был обстрелян двумя крылатыми ракетами Storm Shadow англо-французского производства, а также одной ракетой противодействия ПВО ADM-160B MALD, произведенной в США. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник предположил, что Киев нанес удар с целью запугать мирных жителей.