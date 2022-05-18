Захарова: США усилиями по вывозу зерна с Украины лишают страну последнего

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что предпринимаемые США попытки вывезти продовольствие и зерно с Украины являются разграблением страны. По её мнению, Вашингтон лишь прикрывается тем, что такие решения позволят снизить мировые цены на питание.

Это про разграбление последнего, что есть у Украины и украинских граждан и, кстати, украинских военнослужащих. То, что останется от этого пиршества самим украинцам, Вашингтон вообще не волнует, — заявила Захарова.

Дипломат призвала Украину «опомниться и понять», что жителей страны лишают «последнего». Она подчеркнула, что это не просто продовольствие и зерно, а результат трудов. Такое поведение Вашингтона Захарова назвала «изуверским».

Может, пора опомниться и понять, что сейчас вас лишают последнего: вашего продовольствия, вашего зерна, результата ваших трудов. У вас сейчас это вывозят, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее CNN сообщило, что власти США совместно с европейскими партнёрами разрабатывают маршруты для вывоза пшеницы и кукурузы с Украины. Целью являются их поставки на мировые рынки. РИА Новости, в свою очередь, заявило, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы.