Захарова призвала администрацию Байдена к ответу за «Северные потоки» Захарова: США должны ответить на расследование Херша по «Северным потокам»

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Администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования журналиста Сеймура Херша по взрывам на «Северных потоках», написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она сравнила это расследование с «Уотергейтом».

Расследование Херша круче «Уотергейта». Так глубоко американские президенты еще не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам, — отметила дипломат.

Ранее Захарова предположила, что США отказываются комментировать инцидент с «Северными потоками», поскольку они сами вовлечены в экстремистскую деятельность и каждое слово способно обернуться против них. Она, в частности, обратила внимание на то, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос журналиста о подрыве «Потоков».

В феврале текущего года Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Позднее он также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов.

Ранее сегодня, 26 сентября, Херш заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» был связан не с Украиной, а с Германией. В своей статье на Substack он отметил, что таким образом Вашингтон стремился снизить влияние Москвы на Берлин.