Захарова передала одно пожелание планирующей вступить в ЕС Грузии Захарова: главное для желающей вступить в ЕС Грузии, чтобы союз еще был

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Для планов Грузии войти в состав Европейского союза к 2030 году главное, чтобы еще осталось, куда вступать, заявила журналистам представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала соответствующее заявление одного из грузинских политиков, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы знаете, главное, чтобы тем, кто стремится в Европейский союз 30-му [году] или еще к каким-то годам, было куда вступать, — сказала Захарова.

Она напомнила опыт Великобритании, которая первой покинула объединение. Дипломат подчеркнула, что «ни из чего хорошего» Соединенное Королевство не вышло бы.

Спикер МИД РФ добавила, что кризисные явления внутри ЕС достигли того уровня, при котором объединение становится бесперспективным для тех, кому важно сохранить национальную экономику. Она предложила всегда смотреть на конкретные цифры, а не на лозунги.

Ранее бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), заявила, что грузинская оппозиция находится в очень тяжелом положении с тех пор, как перестала поступать помощь от США. По ее словам, особенно в финансировании нуждаются оппозиционные СМИ и телеканалы.

В конце марта стало известно, что ЕС рассматривает возможность отмены безвизового режима с Грузией на фоне обсуждения в грузинском парламенте законопроекта об иноагентах. Депутат Европарламента Томаш Здеховский отметил, что на грузинских улицах уже произошли массовые протесты, и оппозиционные силы назвали инициативу «пророссийской», что дополнительно усугубляет ситуацию.