Экс-президент Грузии раскрыла положение оппозиции без денег США Зурабишвили пожаловалась на критическое состояние оппозиции Грузии без денег США

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Саломе Зурабишвили

Грузинская оппозиция находится в очень тяжелом положении с тех пор, как перестала поступать помощь со стороны США, рассказала бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), которые притворились Гарри Каспаровым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, особенно в финансировании нуждаются оппозиционные СМИ и телеканалы. Беседа с политиком опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Первое — это СМИ в целом, но с особым акцентом на региональные СМИ. Это те, которым нужно меньше всего денег, потому что с небольшими суммами денег они могут сделать многое, они привыкли к этому, но в настоящее время у них нет даже этих небольших сумм. Они находятся в очень тяжелом положении. И центральные СМИ. Телеканалы оппозиции также находятся в критическом состоянии, — сказала Зурабишвили.

Помимо этого, экс-глава государства обратила внимание на проблемы профсоюзов и неправительственных организаций, в сферу деятельности которых входили соцвопросы и выборы. Она добавила, что в основном деньги шли от американцев, европейские фонды предоставляли не такие большие суммы, кроме того, они делали это очень медленно.

Ранее мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что новый закон о грантах не позволит бюрократам из Евросоюза переводить в страну «темные деньги» и финансировать революции. Он добавил, что власти готовы принять дополнительные законы для укрепления суверенитета страны.

В конце марта стало известно, что ЕС рассматривает возможность отмены безвизового режима с Грузией на фоне обсуждения в грузинском парламенте законопроекта об иноагентах. Депутат Европарламента Томаш Здеховский отметил, что на грузинских улицах уже произошли массовые протесты, и оппозиционные силы назвали инициативу «пророссийской», что дополнительно усугубляет ситуацию.