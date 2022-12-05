Захарова: РФ и Украина не ведут прямые переговоры по безопасности на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что говорить, что стороны близки к согласию по приемлемому соглашению между Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, несвоевременно. Она добавила, что в настоящее время никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС нет. Так дипломат отреагировала на слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей, — сказала Захарова.

По ее словам, российская сторона обсуждает безопасность ЗАЭС с Секретариатом МАГАТЭ, а он в свою очередь пытается взаимодействовать с Украиной.

Среди сотрудников Запорожской АЭС, у которых были заблокированы пропуска для входа на станцию, были наводчики ВСУ, заявил ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Пропуска заблокировали тем работникам атомного объекта, которые отказались подписывать новый трудовой договор.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации намерен потребовать от властей Украины прекратить любые атаки на Запорожскую АЭС, а также призовет парламенты стран мира осудить агрессию Украины по отношению к атомной станции. Отмечается, что многократные заявления представителей РФ о деструктивной деятельности в отношении ЗАЭС в Совете Безопасности ООН, директивных органах МАГАТЭ и на других международных площадках остаются без внимания.