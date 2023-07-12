«Глупыш»: Захарова растолковала Кулебе правила вступления в НАТО Захарова порекомендовала Кулебе узнавать о правилах вступления в НАТО заранее

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале объяснила главе украинской дипломатии Дмитрию Кулебе, что о правилах вступления в НАТО необходимо узнавать до начала самой процедуры. Она подчеркнула, что придуманный Западом «миропорядок, основанный на правилах», на самом деле не содержит никаких правил, он выдумывается и меняется на ходу в соответствии с интересами западных государств.

Глупыш, правила надо узнавать до начала игры, а не после. <...> Это и есть придуманный западниками «миропорядок, основанный на правилах». Кто поумнее, в нем не участвует, так как правил нет, — написала она.

Ранее Кулеба заявил, что западные правительства настаивают на необходимости выполнить ряд условий для вступления Украины в НАТО, при этом не могут сформулировать конкретные требования для Киева. Украинский дипломат также пожаловался на то, что пришлось приложить много усилий, только чтобы в риторике руководства Альянса появилось слово «приглашение».

До этого президент Украины Владимир Зеленский подверг НАТО резкой критике, назвав отношение организации к его стране «беспрецедентным и абсурдным» проявлением слабости. Политик уверен, что в сложившейся обстановке идея о членстве в Альянсе годится только для переговоров с Москвой.