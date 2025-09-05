Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 11:52

Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай

Захарова: Россия проработает ответ на безвиз в КНР в межведомственном формате

Российская сторона приступит к межведомственному обсуждению ответных мер на безвизовый режим со стороны КНР, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. В беседе с РИА Новости она уточнила, что конкретные сроки по данному вопросу пока не определены.

Данное заявление было сделано в ответ на недавнюю инициативу китайских властей. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.

Его (ответный шаг — NEWS.ru) надо проработать в межведомственном формате сначала, — сказала Захарова в ответ на вопрос, когда РФ подготовит ответ на китайскую инициативу.

На вопрос о возможных временных рамках принятия решения дипломат дала однозначный ответ. По ее словам, пока понимания по срокам нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии КНР Ли Хунчжуном на полях ВЭФ говорил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая. Москва зеркально ответит на дружественный шаг Пекина, отменившего визы для россиян.

Мария Захарова
Россия
Китай
безвизовый режим
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
