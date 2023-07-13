Захарова предрекла провал стараний Запада вооружить Украину

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Запада вооружать Украину и нацеливать киевские власти на продолжение противостояния с Россией обречены на провал. Она также отметила, что в НАТО признают наличие больших проблем у Киева при контрнаступлении, но при этом равнодушно относятся к потерям, которые несут ВСУ. Слова российского дипломата приводит журнал «Международная жизнь».

Как бы коллективный Запад ни старался вооружать Вооруженные силы Украины и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал. Все задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации киевского режима и устранению угроз безопасности нашей страны, исходящих с украинской территории, будут непременно реализованы, — заявила Захарова.

Она добавила, что, несмотря на проблемы украинской армии, Запад предлагает киевскому руководству продолжать «самоубийственные попытки контрнаступления в том же темпе». При этом западные страны готовы постоянно увеличивать поставки оружия и расширять его номенклатуру, «включая в нее запрещенные международными конвенциями негуманные виды вооружений» и добиваясь «полной дестабилизации ситуации», подчеркнула Захарова.

На минувшей неделе президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Они входят в новый пакет военной помощи Киеву на сумму в $800 млн. Он также предусматривает поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 32 боевых машин Bradley и такого же количества бронетранспортеров Stryker, систем противовоздушной обороны Avenger и Stinger, а также 31 155-миллиметровой гаубицы.

13 июля директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс сообщил, что кассетные боеприпасы уже поступили на Украину.