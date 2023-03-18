Захарова предложила США раскрыть настоящую стоимость упавшего дрона MQ-9

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила США ответить на вопрос, сколько на самом деле стоил американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9, перехваченный российским истребителем над Черным морем. Так она прокомментировала статью американской газеты Stars and Stripes о том, что Тайвань заплатил в прошлом году $555 млн за четыре беспилотника MQ-9B.

Так сколько же стоил беспилотник? Хотя бы на этот несложный вопрос американские официальные лица могут ответить? — написала Захарова.

Подписчики представителя внешнеполитического ведомства России отметили, что Вашингтон зарабатывает на собственных союзниках.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.