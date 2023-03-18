Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила США ответить на вопрос, сколько на самом деле стоил американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9, перехваченный российским истребителем над Черным морем. Так она прокомментировала статью американской газеты Stars and Stripes о том, что Тайвань заплатил в прошлом году $555 млн за четыре беспилотника MQ-9B.

Так сколько же стоил беспилотник? Хотя бы на этот несложный вопрос американские официальные лица могут ответить?написала Захарова.

Подписчики представителя внешнеполитического ведомства России отметили, что Вашингтон зарабатывает на собственных союзниках.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.