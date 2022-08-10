Захарова поздравила Жан-Пьер с 18 отказом комментировать обыски у Трампа Захарова отреагировала на 18 отказов Белого дома комментировать обыски у Трампа

Фото: Министерство иностранных дел России

Мария Захарова

День, когда пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер отказалась комментировать обыски в доме экс-президента США Дональда Трампа, является знаменательным в ее карьере, такое мнение выразила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале 10 августа. Дипломат выразила надежду, что с этого дня Белый дом будет всегда отказываться от реакции на то, что относится к полномочиям Минюста страны.

Дорогая Жан-Пьер, мы искренне надеемся, что с этого знаменательного в карьере пресс-секретаря Белого дом дня и впредь Вы точно так же не будете комментировать обыски, задержания, аресты, приговоры и их обжалование, осуществляемые по всему миру, отсылая всех в министерства юстиции суверенных государств, — написала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Жан-Пьер заняла правильную позицию, заявив, что вопрос не относится к компетенции Белого дома.

Накануне пресс-секретарь президента США Джо Байдена заявила, что Федеральное бюро расследований (ФБР) не предупреждало главу страны о намерении провести обыски в поместье Трампа. Она отметила, что ему также не докладывали об итогах следственных мероприятий.

Несколько дней назад ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Как сообщалось, причиной следственных мероприятий стало расследование по факту информации о том, что политик вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.

Трамп сообщил, что его дом был «в осаде, разгромлен и оккупирован». Он добавил, что согласился передать некоторые записи в архивы, подчеркнув, что это «рядовой и рутинный процесс». Накануне политик заявил, что Байден был в курсе обыска.