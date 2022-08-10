Трамп заявил, что Байден был в курсе обыска в его поместье Экс-президент США Трамп: Байден знал об обыске в поместье Мар-а-Лаго

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден был проинформирован об обыске в поместье Мар-а-Лаго, хотя его администрация уверяет в обратном. Обыск во Флориде он назвал частью политических гонений на себя, сообщает РИА Новости.

Байден все знал об этом, как он все знал о сделках Хантера [Байдена], — подчеркнул Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 9 августа уверяла журналистов, что президент США заранее не знал об обысках в поместье Трампа.

Ранее газета New York Post привела подробности обыска виллы Трампа в Палм-Бич. По данным издания, в обыске участвовали «по меньшей мере» 100 агентов спецслужбы. Их интересовали документы, которые политик, скорее всего, взял с собой из Белого дома. Сам Трамп связал обыск со своим предстоящим участием в выборах президента США в 2024 году.