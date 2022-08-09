В США сравнили обыск виллы Трампа со сценой из «Крепкого орешка» NYP рассказал подробности обыска виллы Трампа Мар-а-Лаго во Флориде

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Газета New York Post со ссылкой на очевидца привела подробности обыска агентами ФБР виллы Трампа в Палм-Бич во Флориде. По данным издания, в обыске особняка экс-президента США участвовали «по меньшей мере» 100 агентов ФБР.

По утверждениям СМИ, агентов интересовали документы, которые политик, скорее всего, взял с собой из Белого дома. Хотя в феврале в Washington Post сообщалось, что сотрудники Национального управления архивов и документации уже изъяли из имения бывшего американского главы несколько ящиков с документами, вывезенных им из Белого дома.

В этот раз сообщается, что к дому Трампа подъехали бронированные автомобили, из которых вышли агенты ФБР.

Место было по большей части закрыто, поэтому единственные люди, которые там были, являются близкими друзьями Трампа. Персонал был в ужасе, — сказал собеседник издания, сравнив происходившее со сценой из «Крепкого орешка».

Сам Трамп сообщил накануне, что на его вилле прошёл обыск, в котором «не было необходимости». Политик увязал это с его предстоящим участием в выборах президента США в 2024 году.