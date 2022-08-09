Трамп заявил, что агенты ФБР обыскали его виллу Мар-а-Лаго

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его виллу в Палм-Бич, штат Флорида, обыскали агенты ФБР. По мнению политика, это, скорее всего, связано с его предстоящим участием в выборах главы государства в 2024 году, пишет Reuters.

После работы и сотрудничества с соответствующими правительственными учреждениями этот необъявленный налёт на мой дом не был необходимым или уместным, — говорится в заявлении Трампа.

В своей соцсети Truth политик уточнил, что он не получал никаких уведомлений о предстоящем обыске виллы Мар-а-Лаго. По его мнению, всё произошедшее можно рассматривать как «нападение радикальных левых демократов», которые не желают, чтобы он принял участие в выборах-2024.

Однако, некоторые издания предполагают, что обыски виллы Трампа, скорее всего, связаны с расследование дела о штурме Капитолия, который произошёл в январе прошлого года. В США неоднократно обвиняли экс-президента в том, что это он якобы призывал своих сторонников отправиться на штурм здания Конгресса.

Ранее сообщалось, что согласно опросу Yahoo News / YouGov, 37% американцев назвали «худшим сценарием» переизбрание действующего американского лидера Джо Байдена или экс-главы США Дональда Трампа на ещё один президентский срок. При этом 25% республиканцев не хотят видеть именно Трампа, а 43% демократов не хотят видеть именно Байдена.