The Hill: 40% американцев не хотят видеть Байдена и Трампа президентами

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Согласно опросу Yahoo News / YouGov, 37% американцев назвали «худшим сценарием» переизбрание действующего американского лидера Джо Байдена или экс-главы США Дональда Трампа на ещё один президентский срок, пишет The Hill. При этом 25% республиканцев не хотят видеть именно Трампа, а 43% демократов не хотят видеть именно Байдена. При этом лишь 30% демократов поддерживают вице-президента США Камалу Харрис.

37% американцев выразили свое негативное отношение к избранию Трампа на пост президента страны, 35% высказали соответствующую позицию по отношению к Байдену, — сказано в публикации.

При этом почти половина американцев (44%), поддерживающих партию республиканцев, высказалась за кандидатуру Дональда Трампа.

Бывший президент США ранее заявил, что США во многих отношениях становятся страной третьего мира, которую больше не уважают и не прислушиваются к её мнению. По мнению бывшего главы государства, республиканцам необходимо исправлять эту ситуацию. Трамп добавил, что в период его президентства ситуация отличалась кардинально.

Республиканцам следует начать исправлять её уже в ноябре, когда будут проходить промежуточные выборы в Конгресс США. По мнению экс-президента, у них есть шанс получить контроль над палатой представителей, что приведет к политическому краху демократов.