Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

США во многих отношениях становятся страной третьего мира, которую больше не уважают и не прислушиваются к ее мнению, заявил экс-президент Дональд Трамп на Конференции консервативных политических действий. По мнению бывшего главы государства, республиканцам необходимо исправлять эту ситуацию.

Возможно, самое важное, что мы страна, которую больше не уважают и не слушают в мире. Мы превратились в какую-то шутку. <...> Мы во многих отношениях страна третьего мира. Мы страна, чья экономика спотыкается, цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, посылки не доходят адресатам, и чья система образования располагается в конце любого списка, — сказал он.

Трамп добавил, что в период его президентства ситуация отличалась кардинально. Республиканцам следует начать исправлять ее уже в ноябре, когда будут проходить промежуточные выборы в Конгресс США. По мнению экс-президента, у них есть шанс получить контроль над палатой представителей, что приведет к политическому краху демократов.

Ранее Трамп назвал действующего президента США Джо Байдена худшим в истории США. Он отметил, что при его преемнике инфляция достигал рекордных показателей, а страна превратилась в «попрошайку энергетики».