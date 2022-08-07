Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США Трамп: Байден нанёс больше вреда США, чем пять худших американских президентов

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Дональд Трамп заявил о том, что действующий глава США Джо Байден и его администрация нанесли стране больше вреда, чем это могли сделать пять худших президентов в американской истории. Своё мнение бывший лидер государства высказал в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC), которая проходит в Техасе. Его слова приводит РИА Новости.

Вы можете взять пять худших президентов в американской истории, объединить их, и окажется, что они не нанесли бы столько вреда, сколько Байден за два года, — сказал Трамп.

При этом он не стал уточнять, кто входит в топ-5 худших президентов страны.

Среди прочего Трамп подверг критике политику Байдена в сфере энергетики, из-за которой США «превращается в попрошайку энергетики», указал на рекордные темпы роста инфляции и подчеркнул, что самые быстрые темпы восстановления экономики страны при республиканцах у демократов превратились «в два квартала отрицательного экономического роста, также известного <...> как рецессия».

Также Байден заявил, что визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю.