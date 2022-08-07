Трамп заявил, что визит Пелоси на Тайвань пошел на пользу Китаю Экс-президент США Трам: визит Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань сыграл на руку Китаю. Такое мнение высказал американский экс-президент Дональд Трамп во время выступления на слёте консерваторов в Техасе. Он также добавил, что при его власти подобное не случилось бы. Слова Трампа приводит РИА Новости.

Пелоси является давней оппоненткой бывшего американского президента, она дважды объявляла ему импичмент. Трамп назвал её женщиной, превращающей в плохое всё, к чему прикасается.

Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло <...>. Она сыграла точно им (китайцам) на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают. <...> Такого бы никогда не произошло в годы президентства Трампа, — заявил политик.

Нэнси Пелоси посетила Тайвань в ходе своего азиатского турне. Самолёт со спикером на борту приземлился на острове вечером 2 августа. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, её поездка не противоречила политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступил против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что её приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Министерство иностранных дел Китая объявило о контрмерах, которые будут введены в отношении Соединённых Штатов после поездки Пелоси на Тайвань. В частности, в КНР заявили об отмене телефонных разговоров между силовыми ведомствами, а также о приостановке сотрудничества в борьбе с международной преступностью.