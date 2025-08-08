Захарова поймала Украину на провокациях с детьми Захарова: Россия содействует воссоединению украинских детей с их семьями

Россия оказывает помощь украинским детям в их воссоединении с родственниками, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в официальном комментарии на сайте ведомства. По ее словам, обратные заявления Киева являются провокациями.

Дипломат отреагировала на соответствующие заявления «международной коалиции по возвращению украинских детей» под сопредседательством Киева и Оттавы. Она уверена, что организация демонстрирует проявление русофобии и двойных стандартов.

В данном случае мы имеем дело с очередной провокацией и судорожной попыткой вернуть общественное внимание к оторванному от реальности сюжету с якобы «незаконной депортацией и насильственным перемещением» украинских детей. Россия не только не препятствует, но и всячески содействует их воссоединению с родственниками, — добавила Захарова.

Ранее глава российской переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что тема возвращения детей на Украине для многих в соседней стране стала способом политического пиара. При этом он назвал воссоединение семей главным жизненно важным вопросом.