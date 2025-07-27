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27 июля 2025 в 07:01

«Политический пиар»: Мединский раскрыл мнение украинцев о возвращении детей

Мединский: для некоторых на Украине возвращение детей стало политическим пиаром

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Не все украинцы серьезно относятся к теме возвращения детей, заявил РИА Новости помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский. По его словам, для некоторых это лишь повод для политического пиара.

Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос, — констатировал Мединский.

Ранее Мединский говорил, что Россия завершила работу с полным списком из 339 украинских детей, который был передан Москве во время прошлого раунда переговоров в Стамбуле. По каждому имени и фамилии проведена тщательная проверка, часть детей уже вернулась, отметил он.

Тем временем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко упомянула, что данные Киева о числе якобы вывезенных Россией с Украины детей недостоверны, ребят вывозят из зоны боевых действий, чтобы не подвергать их опасности и риску. В то же время спикер верхней палаты парламента уточнила, что судьба некоторых российских несовершеннолетних, находящихся на Украине и в странах ЕС, непонятна. Москва уже поставила вопрос об их возвращении на родину.

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