«Политический пиар»: Мединский раскрыл мнение украинцев о возвращении детей

Не все украинцы серьезно относятся к теме возвращения детей, заявил РИА Новости помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский. По его словам, для некоторых это лишь повод для политического пиара.

Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос, — констатировал Мединский.

Ранее Мединский говорил, что Россия завершила работу с полным списком из 339 украинских детей, который был передан Москве во время прошлого раунда переговоров в Стамбуле. По каждому имени и фамилии проведена тщательная проверка, часть детей уже вернулась, отметил он.

Тем временем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко упомянула, что данные Киева о числе якобы вывезенных Россией с Украины детей недостоверны, ребят вывозят из зоны боевых действий, чтобы не подвергать их опасности и риску. В то же время спикер верхней палаты парламента уточнила, что судьба некоторых российских несовершеннолетних, находящихся на Украине и в странах ЕС, непонятна. Москва уже поставила вопрос об их возвращении на родину.