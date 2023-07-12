Захарова расшифровала для украинцев послание фон дер Ляйен о членстве в ЕС Захарова перевела на украинский язык, что фон дер Ляйен имела в виду, говоря о членстве Киева в ЕС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале расшифровала на украинском языке суть послания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к украинцам по вопросу членства Киева в ЕС. Европейский чиновник хвалила Киев за проделанную работу и отметила скорость, с которой Украина стремится присоединиться к европейской организации. По мнению Захаровой, Украина добьется успеха в этом вопросе, как только «выпьет море».

Граждане, украинцы, пейте море! То, как вы сейчас пьете море, прекрасно и поразительно. Мы уверены, что Вы стремительно двигаетесь к заветной цели. Как допьете, значит, вы добились успеха, — так дипломат расшифровала послание главы ЕК к украинскому народу.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен удвоить помощь Украине. Она призвала обеспечить бесперебойное финансирование Киева на ближайшие годы и поставить ему все необходимое для «достижения победы на земле». Она также сообщила о том, что в ЕС рассмотрят идею создания нового фонда помощи Украины до 2027 года с бюджетом около €50 млрд.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее назвал западных политиков жалкими и ничтожными. Он объяснил, что во время его президентства они оказались не готовы к диалогу, хотят войны и ущемляют Россию.