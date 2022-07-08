Захарова отреагировала на закрытие бассейнов в ФРГ словами песни Гагариной

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что Германия гасит уличные фонари и закрывает бассейны, чтобы справиться с ограничением поставок газа из России: на уличное освещение там приходится до 50% всех затрат на электроэнергию в городах и поселках. В комментарии Захарова использовала строчки из песни Полины Гагариной «Спектакль окончен».

Спектакль окончен, гаснет свет.//И многоточий больше нет.//Останови музыку,// спектакль окончен, happy end, — процитировала дипломат песню Гагариной.

Ранее Захарова процитировала в своем Telegram-канале строки хита Бритни Спирс Baby One More Time и собственной песни June Song, которую исполнила Люся Чеботина, прокомментировав таким образом слова госсекретаря США Энтони Блинкена об ожиданиях повода для двусторонней встречи с Москвой. В англоязычной песне на стихи Захаровой есть строки, которые можно перевести как «Июнь подошел к концу. Ты не такой сильный. // И я улечу. Подальше от этой лжи».