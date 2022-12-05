Захарова отреагировала на слова Вайкуле о том, что та «содержала весь СССР»

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что «содержала весь СССР». Дипломат в Telegram задалась вопросом, а кто содержал зрителей Вайкуле.

Народная артистка Латвии ранее заявила, что якобы «содержала филармонии, содержала Советский Союз», указав на маленькие гонорары за концерты и пластинки. По ее словам, в таком же положении находилась и певица Алла Пугачева, которая якобы «содержала всю эту Россию».

Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Вайкуле сказала, это именно она и Пугачева «содержали» Советский Союз, а отдавшая себя народу Пугачева взамен получила «плевок» от «маленькой злой глупой массы».