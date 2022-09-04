Захарова осудила главу МИД Эстонии за призывы к насилию в России

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, который призвал россиян к насилию. Министр, комментируя визовые ограничения для россиян, сказал, что гражданам России следует взять в руки по булыжнику, чтобы вызвать изменения в стране. Захарова указала на то, что эстонский дипломат призывает к насилию, являясь при этом приверженцем демократии.

В своем ли вообще уме господин Рейнсалу? К чему он призывает людей? К насилию? Напомню, он — дипломат, представляет страну, которая на словах заявляет о том, что является правовым государством, европейской демократией, — написала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ.

Российский дипломат добавила, что эстонские коллеги разрушают последнее, что ещё как-то гарантировало государственность европейских демократий, — недопустимость физических расправ и насилия.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон не считает необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве наказания за действия РФ на Украине. Он добавил, что меры, которые были приняты в отношении конкретных граждан, достаточны. Он призвал не начинать войну со всем российским народом. По словам сотрудника Белого дома, не нужно винить российский народ в произошедшем.