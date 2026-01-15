Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 10:41

Захарова оспорила слова главы МИД ФРГ о «многогранных» связях с США

Захарова раскритиковала главу МИД ФРГ за слова об исторической близости с США

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Слова министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об «исторически сложившихся» и «многогранных» связях с США не соответствуют действительности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, немецкое культурное влияние на Соединенные Штаты не идет ни в какое сравнение с британским, ирландским и итальянским наследием.

Сложно назвать Германию «наиболее исторически близкой для Америки страной». Да, выходцев из германских земель в США, действительно, много, особенно, в так называемом немецком поясе на Среднем Западе. Но вот немецкое культурное влияние во все периоды истории было довольно ограниченно. Его не сравнить ни с британским, ни с ирландским, ни с итальянским наследием, — написала она.

Дипломат задала ряд риторических вопросов о языке, валюте, границах и интеграционных проектах. Она подчеркнула, что такие связи у Германии есть с соседними странами Европы, но не с США.

Возможно, мы не до конца понимаем значение слова «многогранность»? — иронично резюмировала Захарова.

Ранее Вадефуль по итогам поездки в США и встречи с американскими конгрессменами опубликовал на своей странице в соцсети X пост, в котором заявил, что ФРГ и Штаты связывают исторически сложившиеся отношения. По его словам, многогранность этих связей едва ли может сравниться с какой-либо другой страной.

Между тем Захарова заявила, что Евросоюз делает ставку на гражданское общество Ирана для смены власти в стране, что является «запредельем». Она назвала эту позицию «лобовой атакой», раскритиковав недавнее заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас.

