14 января 2026 в 13:37

«Это запределье»: Захарова обрушилась на Каллас из-за одной фразы

Захарова назвала позицию ЕС по Ирану запредельем

Мария Захарова
Евросоюз делает ставку на гражданское общество Ирана для смены власти в стране, что является «запредельем», заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Она назвала эту позицию «лобовой атакой», раскритиковав недавнее заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Это запределье, когда человек, который занимается как бы дипломатией, еще раз подчеркну, дипломатией, говорит о том, что делает ставку на гражданское общество какой-либо страны для того, чтобы «режим пал», — говорится в заявлении.

Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила на брифинге в Брюсселе, что ЕК рассматривает возможность введения новых, более строгих санкций против Ирана. По ее словам, эти меры будут нацелены на нарушения прав граждан, участвующих в протестах.

Кроме того, итальянские журналисты раскритиковали Каллас за ее комментарии по поводу военной операции США против Венесуэлы. По их мнению, ее реакция, ограничившаяся формальной фразой, что ЕС «внимательно следит» за ситуацией, обнажила отсутствие принципов и двойные стандарты в политике Евросоюза, что противоречит его риторике о защите прав человека и международного права.

