Захарова: ООН не хватает смелости правдиво осветить преступления Киева Захарова: Москва требует от УВКПЧ ООН жесткой реакции на нарушения Киевом прав человека

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Россия требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) жесткой реакции на нарушения прав человека со стороны Киева и коллективного Запада, говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с публикацией 34-го доклада УВКПЧ о ситуации на Украине, опубликованного на сайте ведомства. По ее словам, документ носит «несбалансированный характер», что полностью соотносится с курсом Запада по освещению украинского кризиса. Она подчеркнула, что у всемирной организации не хватает смелости объективно донести до общественности реальное положение дел.

Очевидно, что у управления не хватает смелости для проявления принципиального подхода, чтобы правдиво и объективно отразить все военные преступления, преступления против человечности и нарушения прав человека, ответственность за которые несет киевский режим, — отметила Захарова.

Она добавила, что со стороны УВКПЧ не прозвучало осуждения артиллерийских ударов ВСУ по населенным пунктам, школам и больницам, а также по гражданской инфраструктуре.

Ранее Захарова заявила, что западные страны, отказав президенту Украины Владимиру Зеленскому в ускоренном вступлении государства в НАТО, показали готовность «использовать и выбросить» партнера. Дипломат также рассказала о первом законе Запада, согласно которому ЕС и США задорого покупают государство, пользуются им, а затем выбрасывают.