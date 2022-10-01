Захарова: Запад показал Украине готовность «использовать и выбросить» ее

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Страны Запада, отказав президенту Украины Владимиру Зеленскому в ускоренном вступлении государства в НАТО, показали готовность «использовать и выбросить» партнера, написала представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале дипломат рассказала о первом законе Запада, согласно которому ЕС и США «задорого» покупают государство, пользуются им, а после использования выбрасывают.

Закон #1 Запада гласит: «Если вас один раз купили, даже задорого, это не означает, что вас потом нельзя использовав выбросить», — написала Захарова.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина подаст заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его мнению, страна фактически давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Он подчеркнул, что для Украины вступление в НАТО является определяющим шагом и назад пути не будет. При этом генсек Альянса Йенс Столтенберг не дал точный ответ касаемо возможного вступления Украины. Он указал, что «НАТО держит двери открытыми для всех европейских стран, которые имеют право подать заявку», но решение принимается совещанием 30 стран-членов.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, принятие Украины в НАТО обнулит ошибки Запада, допущенные в отношении страны с 2008 года. По его словам, государство уже стало неотъемлемой частью евроатлантической безопасности и страны НАТО находятся под защитой ВСУ.