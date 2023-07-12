Захарова одним словом объяснила позицию США по Украине и НАТО Захарова ответила на заявление Белого дома о «динамичной» ситуации на Украине фразой «от слова динамит»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на попытку США объяснить отказ НАТО от приглашения Украины в Альянс чрезмерной динамичностью боевых действий. По мнению дипломата, речь может идти о производном от слова «динамит».

От слова «динамит»? — коротко написала Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Тот утверждал, что Североатлантическому альянсу необходимо «сохранять гибкость» в сложившейся обстановке, потому организация отказалась от четких формулировок относительно членства Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил Альянс за его отношение к Киеву. Подход западных правительств, отказавшихся предоставить его стране членство, политик назвал проявлением слабости.

Ситуацию также комментировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, в НАТО республику не пустили стараниями Германии и США. Более этого, именно Вашингтон добивался того, чтобы риторика руководства Альянса ограничилась словом «приглашение» в невыгодной для Киева формулировке. Более того, НАТО настаивает на выполнении украинской стороной требований, которых попросту не существует.