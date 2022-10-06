Захарова оценила «план Маска» по урегулированию конфликта на Украине Захарова: Россия рассматривает «план Маска» по Украине как общественную дискуссию

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Москва рассматривает заявления американского предпринимателя Илона Маска о событиях на Украине как общественную дискуссию и точку зрения людей, которые имеют свое представление о происходящем, сказала представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Она отметила, что такие разговоры ведутся часто, в них принимают участие разные люди.

Мы рассматриваем это как общественную дискуссию, точку зрения людей, которые имеют свое представление о происходящем. Таких дискуссий ведется немало, в них принимают участие разные люди: обыватели, люди, которые связаны родственными связями, люди, у которых есть собственные интересы в регионе, люди беспристрастные, но ощущающие возможность или желание поделиться своими мыслями, — отметила Захарова.

Маск ранее заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Предприниматель предложил оставить Крымский полуостров России. При этом бизнесмен отметил, что «возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война».

Маск также сказал, что большинство жителей в восточных областях Украины составляют русские, поэтому они отдают предпочтение России. Бизнесмен также указал на то, что на любой конфликтной территории должна поддерживаться воля тех, кто там живет.