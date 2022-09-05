Захарова оценила ошибку перевода слов Борреля про «фашистское государство» Захарова заявила, что главе МИД Европы Боррель стоит назвать США «фашистским государством»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Представить МИД России Мария Захарова в Telegram-канале прокомментировала слова пресс-секретаря главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля Петера Стано, который заявил, что слова его шефа о «фашистским государством и фашистским режимом» в отношении России, были ошибкой перевода. По мнению российского дипломата, Боррелю стоит приберечь эту формулировку для США, ведь пресс-секретарь Джо Байдена заявляла, что «американские республиканцы - фашисты».

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом», это была ошибка перевода - пресс-секретаря Борреля Петера Стано. Боррелю надо так ( «фашистское государство и фашистский режим»- NEWS.ru) назвать США, ведь пресс-секретарь Байдена заявила, что «американские республиканцы - фашисты». Вперёд, Жозеп! — написала Захарова.

Ранее сегодня после почти двухчаcсовой дискуссии выступая по видеосвязи Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной иcпанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика - синхрониста с испанского на английский, полноcтью отключив звук голоса Борреля. Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Cегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины… Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Росcию и ее фашистский режим».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава евродипломатии, назвав Россию «фашистским государством», полностью себя обнуляет как дипломат. Песков подчеркнул, что теперь никакие его высказывания об отношениях с РФ не имеют смысла.