Захарова отреагировала на позицию Турции в армяно-азербайджанском конфликте Захарова: поддерживаем призывы Турции к миру в армяно-азербайджанском конфликте

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Мария Захарова

Москва поддерживает действия Анкары в армяно-азербайджанском урегулировании, когда речь идет о призывах к миру, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в ходе Восточного экономического форума, комментируя активное военное и военно-техническое сотрудничество Баку и Анкары. При этом дипломат подчеркнула, что при необходимости Россия доводит свою озабоченность по проблемным вопросам напрямую.

Мы доводим все наш озабоченности по проблемным вопросам до той стороны, к которой и есть вопросы. В частности, вы сейчас говорили про Турцию, мы напрямую с ними обсуждаем эти вопросы, — сказала Захарова.

Это, по ее словам, касается и контекста армяно-азербайджанских отношений, и ситуации вокруг Карабаха.

Захарова подчеркнула, что никакое внешнее воздействие или участие не должно происходить вопреки или во вред существующим договоренностям без согласия сторон, особенно если есть хотя бы малейшая перспектива того, что это нарушит хрупкий баланс сил, достигнутый путем дипломатической работы и работы посредников и миротворцев.

Ранее Захарова заявила, что Москва рассматривает шаги Еревана по ратификации Римского статута Международного уголовного суда как недружественные. Она напомнила, что недавно в МИД был вызван посол Армении, которому сделано представление в связи с недружественными действиями. По ее словам, это не единственный подобный шаг, который, как понимала армянская сторона, вызовет у Москвы справедливые вопросы.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможная ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России, а связана с ситуацией на границе с Азербайджаном. Он выразил уверенность в осведомленности президента РФ Владимира Путина в нюансах этого вопроса.